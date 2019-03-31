المياه تغمر 40 % من مدينة إيرانية... وإخلاء 84 قرية

غمرت مياه الفيضانات 40 بالمائة من شوارع مدينة دلفان بمحافظة لرستان جنوب غرب إيران، بعد أن فاض النهر داخل المدينة بسبب الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قائممقام مدينة دلفان حشمت بهمني أن المدينة تعيش حالة طوارئ وأن المياه حاليا تغمر أربعين بالمائة من شوارع المدينة ودخلت الكثير من المنازل.

© AP Photo / Amin Berenjkar/Mehr News Agency إيران تعلن حالة الطوارئ في محافظة خوزستان

وأشار بهمني اليوم الأحد إلى أن المياه تغمر حاليا بشكل واسع المعابر على مستوى المدينة، مضيفا أن الأمطار الغزيرة وازدياد حجم المياه في النهر بمركز المدينة إلى ثلاثة أضعاف أدى إلى فيضان المياه داخل دلفان.

وأعلن المسؤول الإيراني أنه تم إخلاء السكان على تخوم النهر بشكل كامل ونقلهم إلى مناطق آمنة كما تم إخلاء سكان ثلاثة قرى تابعة لدلفان بشكل كامل.

من جهة ثانية قال قائمقام قضاء قزوين، محمد شفيعي، إن 84 قرية تضم 427 عائلة تسكن ضفاف الأنهر تم إخلائها بسبب فيضان الأنهر للحيلولة دون إلحاق أضرار بهؤلاء السكان. لافتا إلى أن سكان هذه القرى تم إجلائهم وإسكانهم في المساجد والمدارس في مناطق آمنة.

وتابع شفيعي قائلا: إن ستة أنهار تمر عبر قزوين، مما قد يتسبب في وقوع أضرار بالأهالي الذين يعيشون قرب الأنهار أو يسيرون إلى جانبها، وعلى هذا الأساس تم التنسيق مع بلديات قزوين السبع، مع اتخاذ التدابير اللازمة.