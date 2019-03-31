المياه تغمر 40 % من مدينة إيرانية... وإخلاء 84 قرية

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قائممقام مدينة دلفان حشمت بهمني أن المدينة تعيش حالة طوارئ وأن المياه حاليا تغمر أربعين بالمائة من شوارع المدينة ودخلت الكثير من المنازل.
وأعلن المسؤول الإيراني أنه تم إخلاء السكان على تخوم النهر بشكل كامل ونقلهم إلى مناطق آمنة كما تم إخلاء سكان ثلاثة قرى تابعة لدلفان بشكل كامل.
من جهة ثانية قال قائمقام قضاء قزوين، محمد شفيعي، إن 84 قرية تضم 427 عائلة تسكن ضفاف الأنهر تم إخلائها بسبب فيضان الأنهر للحيلولة دون إلحاق أضرار بهؤلاء السكان. لافتا إلى أن سكان هذه القرى تم إجلائهم وإسكانهم في المساجد والمدارس في مناطق آمنة.
وتابع شفيعي قائلا: إن ستة أنهار تمر عبر قزوين، مما قد يتسبب في وقوع أضرار بالأهالي الذين يعيشون قرب الأنهار أو يسيرون إلى جانبها، وعلى هذا الأساس تم التنسيق مع بلديات قزوين السبع، مع اتخاذ التدابير اللازمة.
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