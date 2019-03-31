إصابة 4 بريطانيين في حوادث طعن في لندن

أصيب 4 بريطانيين، خلال حوادث طعن متفرقة قام بها شخص مجهول، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت الشرطة البريطانية، التي أشارت إلى أنه كان يقوم بهجمات عشوائية.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد 31 مارس/آذار، مشيرة إلى أن من بين الضحايا امرأة في الأربعينيات من عمرها.

BREAKING NEWS FROM UKNIP247: Police issue warning after four random stabbing attacks Read More on this: https://t.co/VqXAsak4Zg.

#BREAKINGNEWS #LONDON pic.twitter.com/pMFt2qbMIF — UK News in Pictures (@uknip247) March 31, 2019

ووقعت الهجمات في 4 أماكن متفرقة شمالي لندن، أولها في طريق أبردين، والثاني في حديقة أفينو، والثالث في شارع سيلفر، والرابع حدث في منطقة قريبة من حديقة أفينو، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن 3 من المصابين حالتهم خطرة.

London Central Mosque surrounded by police after Regent's Park stabbing | Daily Mail Online https://t.co/tvfnbK8PXd — Jonathan Knight (@jondknight) March 30, 2019

ونشرت الشرطة البريطانية مواصفات المهاجم، الذي لم يتم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه يقوم بعملياته بطريقة عشوائية، مشيرة إلى أنه يقترب من الأشخاص ويقوم بطعنهم من الظهر، مبينة أن دوافع الهجوم غير واضحة حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأنها نشرت قوات في أماكن الهجوم لجمع الأدلة.