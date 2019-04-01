لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية تعلن عن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الأوكرانية تاتيانا سليباتشوك، اليوم الاثنين 1 نيسان/أبريل، عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مهمة اللجنة تمكن في التحضير لها في وقت قصير.

وقالت سليباتشوك: "يبدو واضحا، أن جولة ثانية ستجري، والمهمة الأساسية أمام لجنة الانتخابات تكمن في وقت قصير، لأن الوقت بين التحديد النهائي للنتائج وتوقيع لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول الأصوات، يوم 21 نيسان/أبريل".

© REUTERS / Eric Gaillard أوكرانيا... نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات الرئاسة بلغت 63.48 بالمئة

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستساعد لجان الانتخابات المحلية على معالجة البروتوكولات في أقرب وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا، يوم الأحد 31 نيسان/أبريل. ووفقا للجنة الانتخابات فلم يحصل أي من المرشحين العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وذكرت اللجنة بعد معالجة 60.28% من الأصوات أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% من الأصوات ويتبعه الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو — 16.40% من الأصوات. وأيد رئيسة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين.