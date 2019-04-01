تدخل المدعي العام الأوكراني لدعم بوروشينكو يخالف القانون

صرح المراقبون الدوليون على الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الدعم المباشر في الانتخابات الرئاسية، الذي قدمه المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، للحملة الانتخابية للرئيس الحالي للبلاد، بيوتر بوروشينكو، يتعارض مع القانون.

كييف — سبوتنيك. جاء في التقرير الأولي للمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، البرلمان الأوروبي، ومراقبي الجمعية البرلمانية للناتو: "لقد دعت للقلق المشاركة المباشرة من قبل المدعي العام لدعم الرئيس الحالي، والتي تتعارض مع القانون".

© REUTERS / Eric Gaillard أوكرانيا... نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات الرئاسة بلغت 63.48 بالمئة

وتابع التقرير: "وفقا لمن تحدثت معهم بعثة مراقبي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وللأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام، فقد قام لوتسينكو بزيارة فعالية إطلاق حملة الرئيس الحالي، وأدلى بعدد من التصريحات، بما في ذلك وبصفته على "الفيسبوك"، والتي تثير شكوكا حول استقلال هيئته. كما تعرض بعض المرشحين لتحقيقات جنائية، مع ثلاثة منهم على الأقل، بدأت بعد إعلان المرشحين مشاركتهم في الانتخابات".

هذا وجرت يوم أمس الأحد، انتخابات رئاسية في أوكرانيا. ووفقاً للجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا، يتقدم الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، على منافسيه في الجولة الأولى من سباق الرئاسة بحصده 30.45 بالمئة من الأصوات بعد فرز 70 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

وكان الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، قد أعلن في وقت سابق، أن الانتخابات جرت بطريقة حرة، وتتماشى مع معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما أن المنظمة نفسها لم تقدم تقييماتها بعد. وبدوره، اتهم مقر حملة تيموشينكو، جهاز الأمن في أوكرانيا بالتزوير والاستفزازات في الانتخابات، ولم تستبعد مرشحة الحزب الطعن في نتائج التصويت.

وتلتزم لجنة الانتخابات المركزية بالإعلان عن نتائج التصويت بحلول 10 نيسان/ أبريل. وإذا لم يتمكن أحد المرشحين في الجولة الأولى من الحصول على أكثر من نصف الأصوات، فسيتم تحديد موعد الجولة الثانية في 21 نيسان/ أبريل.