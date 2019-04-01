غانتس: نتنياهو فقد عقله ويقود إسرائيل إلى حرب أهلية

يرى رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد عقله بدعمه الخطاب المثير للانقسام، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة جديدة.

وحذر غانتس أن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية وصل إلى مستويات خطيرة يمكن أن تشعل حربا أهلية.

وسبق لغانس وأن اتهم نتنياهو بالتورط في التحريض على العنف الذي أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995.

© REUTERS / RONEN ZVULUN بعد غانتس وباراك... اختراق هواتف أسرة نتنياهو

وقال غانتس وفقا لصحيفة " تايمز أوف إسرائيل ": "نتنياهو بعد قضائه 13 عاما في السلطة فقد عقله، وحان الوقت لتركه مكتب رئاسة الوزراء".

وأضاف "عندما تبقى في المنصب لفترة طويلة، تفقد الحنكة السياسية، وتفقد الرغبة لخدمة الآخرين وإحداث تغيير".

وتعهد غانتس بسن قانون يحد من إمكانية تولي منصب رئيس الوزراء لأكثر من ولايتين أو لفترة لا تزيد عن 8 سنوات.

وأتم رئيس هيئة الأركان الأسبق "لقد كان نتنياهو شخصا مختلفا، ولكن 13 عاما في السلطة فعلت به هذا… لقد فقد شيئا كان يمتلكه في السابق وبدلا من غرس الوحدة المدنية، بدأ يتسبب في حرب أهلية، وينبغي علينا أن نكون حذرين من ذلك".