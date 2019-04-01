الكشف عن خطة إسرائيل لتسكين ربع مليون مواطن في الجولان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة لإقامة 30 ألف وحدة سكنية جديدة في مرتفعات الجولان السورية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تشمل الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع، بناء 30 ألف وحدة سكنية جديدة، وزيادة عدد سكان مدينة كاتسرين ثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين".

© Sputnik . firas alahmad نائب سوري: دمشق ستستعيد الجولان المحتل بالدبلوماسية أو بالقوة العسكرية

وأضافت "الخطة تشمل خلق فرص عمل ومشاريع في مجالَي المواصلات والسياحة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف، بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، بحلول عام 2016 بلغ عدد السكان في مرتفعات الجولان 50 ألفا، بينهم 22 ألفا من الإسرائيليين، والباقي من غير الإسرائيليين.

المجتمع الدولي أعلن خلال الأيام الماضية، رفضه للاعتراف الأمريكي بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش: "أي قرار يتعلق بإنهاء الأزمة السورية يجب عليه ضمان الأراضي الإقليمية السورية، بما فيها الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان".

كما أوضحت فدريكا موغريني، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي التي شاركت مع غوتيرش في قمة جامعة الدول العربية: "تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي هو ليس الحل".