وزير الداخلية الروسي يصل كوريا الشمالية

وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى عاصمة كوريا الشمالية أمس الاثنين، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء المركزية الكورية.

طوكيو — سبوتنيك. وبحسب الوكالة: "وصل فلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية الروسي والوفد المرافق له إلى بوينغ يانغ في الأول من أبريل/نيسان الجاري".

ولم يعلن عن الغرض من الزيارة أو مدتها.