بولتون يذكر الصين بأن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن تايوان

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الاثنين، إن بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية تايوان من تصرفات بكين.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب بولتون بمدونة صغيرة على "تويتر": أن "الاستفزازات العسكرية الصينية لن تغزو القلوب والعقول في تايوان، لكنها ستقوي عزم الناس الذين يقدرون الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: " قانون العلاقات مع تايوان والتزامنا تجاهه واضح".

Chinese military provocations won’t win any hearts or minds in Taiwan, but they will strengthen the resolve of people everywhere who value democracy. The Taiwan Relations Act and our commitment are clear. https://t.co/rPG1jLiaWY — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 1, 2019

وأرسلت الصين سفنا وطائرات حربية مرارا حول تايوان خلال تدريبات في السنوات الماضية وسعت لعزل الجزيرة دوليا بتقليص الحلفاء الدبلوماسيين المتبقين لها.

© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua الصين تعلن استعدادها لاستخدام القوة في تايوان إن لزم الأمر

وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سفنا تابعة للبحرية وخفر السواحل عبر مضيق تايوان في إطار زيادة في وتيرة التحركات عبر المر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين.

وتعد تايوان واحدة من نقاط الخلاف المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة والتي تشمل أيضا حربا تجارية واستعراضا متزايدا للقوة الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت القوات التي يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبر أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.