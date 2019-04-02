الرئيس الكازاخي الجديد لا يعتزم تغيير تركيبة الحكومة الحالية

أكد الرئيس الكازاخي الجديد، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يرى ضرورة لتغيير الحكومة الحالية، كونها تشكلت حديثا.

آلماتا — سبوتنيك. وقال توكايف، في أول مقابلة بعد توليه منصبه مع صحفيتي "إيجيمان كازاخستان" و"أيكن":" "إذا تغير الرئيس، هذا لا يعني بأن هناك ضرورة لتغيير الحكومة أيضًا"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تم تشكيلها حديثا"".

وأضاف الرئيس الجديد:" أمامنا كتلة كبيرة من القضايا التي يتعين حلها، و الوزراء تلقوا التعليمات المحددة، فضلا عن ذلك هناك قضايا موسمية أيضا — الفيضانات ، حملات الذرع لذلك ، لا أرى ضرورة لتغيير الحكومة ".

في الوقت نفسه، أكد توكايف أن "عمل الأعضاء الفرديين في مجلس الوزراء سيتم تقييمه بالنتائج".