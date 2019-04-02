العشرات يحتجون عراة داخل البرلمان البريطاني

احتج نشطاء "شبه عراة" في البرلمان البريطاني، على "التغير المناخي"، قبل أن تعتقل الشرطة 12 محتجا منهم.

وتسبب النشطاء، وهم من حركة تطلق على نفسها اسم "إكستينكشن ربيليون"، في مقاطعة نقاشات مجلس العموم المتعلقة بآليات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووقف النشطاء بظهورهم إلى النواب، خلف الزجاج الفاصل بين قاعة الجلسة ومقاعد العامة، حسبما نقلت صحيفة " الغارديان ".

وحاول النواب استكمال مناقشاتهم حول البريكست أثناء الاحتجاج السلمي، الذي قامت به عناصر من الحركة الناشطة في مجال مكافحة أسباب التغير المناخي.

وأكد النشطاء أن الاحتجاج مجرد محاولة "لجذب انتباه الساسة للتغير المناخي والكارثة البيئية".

وكتب النشطاء على أجسادهم شعارات "من أجل الحياة" و"أنقذونا" و"لا تهدروا الوقت"، قبل أن يقوم رجال الشرطة بالقبض على 12 منهم بتهمة "الاعتداء على الذوق العام".