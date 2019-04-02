محافظ النجف: قرار إلغاء رسوم التأشيرات على الإيرانيين ينعش الاقتصاد ولكن

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن الحكومة العراقية وافقت على إلغاء رسوم تأشيرات دخول الإيرانيين، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.
قال محافظ النجف، لؤى الياسرى لـ"راديو سبوتنيك"، إن العراق قام بإلغاء رسوم دخول الإيرانيين للعراق، ردا على خطوة مماثلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أنه كان يفضل الإبقاء على رسوم التأشيرات من الجانبين، لأن هذه موارد تستفيد منها الدول، إلا أن القرار يأتى وفقا لرؤية الحكومتين.
وأوضح الياسرى أن هذا القرار سيشكل ضغطا كبيرا على النجف، وعلى بناها التحتية، وبالمقابل ستزيد الحركة الاقتصادية في محافظة النجف، التي تستقبل أعدادا كبيرا من الزوار الإيرانيين للمراقد الدينية.
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