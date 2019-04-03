وزراء خارجية دول "الناتو" يوافقون على تعزيز الوجود العسكري في البحر الأسود

أعلن الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف الأطلسي-الناتو 'كاى بيلى هاتشيسون'، اليوم الأربعاء أن حزمة التدابير في البحر الأسود المقرر اعتمادها من قبل وزراء خارجية الناتو تتضمن، توسيع الاستطلاع الجوي وزيادة مرور سفن الناتو في تلك المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الممثل للصحفيين: "هذه حزمة تعزز الاستطلاع، بما في ذلك الاستطلاع الجوي، ودخول عدد أكبر من سفن الناتو إلى البحر الأسود لضمان وجود ممر آمن للسفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش".

© Sputnik . Sergey Stepanov ترامب يكشف عن أخبار جيدة عن حلف "الناتو"

ويعتزم وزراء خارجية الدول الـ29 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاجتماع في واشنطن اليوم وغدا للاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس الحلف.

ويبحث الوزراء قضايا متعلقة بروسيا وأفغانستان، ومكافحة الإرهاب، وتقاسم أعباء الحلف.

وأكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين الماضي، أن الوزراء سيبحثون الخميس، العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال الأمين العام: "روسيا تتجاهل دعواتنا من أجل الالتزام بالمعاهدة، فالوقت يمضي، لذلك سنبحث الخطوات التي سيتخذها الناتو".