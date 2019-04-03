وزير الدفاع التركي: سلمنا سكوبيا أسماء أتباع غولن ونثق بأنها ستتخذ ما يلزم

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن "تركيا مستمرة بدعم مقدونيا الشمالية سواء في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري"، وقال إن السلطات التركية سلمت سكوبيا قائمة بأسماء أتباع غولن.

وبحسب "الأناضول"، فإن وزير الدفاع التركي أعرب عن "ثقته بأن حكومة مقدونيا الشمالية، ستتخذ التدابير اللازمة بحق أتباع منظمة غولن الإرهابية الناشطين في البلاد".

© AFP 2019 / ADEM ALTAN أمر باعتقال 1112 تركيا للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن

وذكرت الوكالة إن أكار "كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع في مقدونيا الشمالية رادميلا شكرينسكا، بالعاصمة سكوبيا أن الجهات المعنية بمكافحة منظمة غولن الإرهابية في تركيا، زودت نظيرتها في مقدونيا الشمالية بأسماء أتباع غولن".

ونوه الوزير التركي إلى أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار مقدونيا الشمالية"، معربا عن أمله في أن ينعم هذا البلد بالرخاء والسلام.

وعبر أكار عن استمرار تركيا في "تقديم كل أشكال الدعم لمقدونيا الشمالية، سواء في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري".

ونقلت الوكالة قوله: "ندعم جهود مقدونيا الشمالية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وعلاقاتنا العسكرية متطورة جدا، وحتى اليوم تلقى نحو ألف و200 جندي مقدوني تدريباتهم في تركيا".

يذكر أن الشرطة التركية تنفذ مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصا، بينما ينفي غولن ضلوعه في الأمر.