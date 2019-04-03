وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون في الأسبوع المقبل اعتماد بيان حيال أفغانستان

صرح مصدر في هياكل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال المفاوضات في الأسبوع المقبل، بيانا تم التوافق عليه بشأن أفغانستان.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيناقش الوزراء في جدول الأعمال موضوع أفغانستان، ومن المتوقع أن يتم اعتماد وثيقة مع استنتاجات".

© AFP 2019 / Noorullah Shirzada أفغانستان... مقتل مدنيين في عملية للجيش الوطني والرئيس يعرب عن أسفه

وسيتم النظر في مشروع البيان، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة التحضيرية للممثلين الدائمين في بروكسل.

وسيعقد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في 8 نيسان/أبريل، في لوكسمبورغ، وسيكون أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال هو أفغانستان. وقام الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان، رولان كوبيا، في الأسابيع الأخيرة، بسلسلة من الزيارات للتشاور، شملت أفغانستان وأوزبكستان وواشنطن، كما والتقى مع ممثلين من الولايات المتحدة وروسيا والصين.

ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في وقت سابق، الأطراف الأفغانية المتصارعة للانخراط في عملية سلام مستدامة، فيما رأى الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن هناك فرصة سانحة لإنهاء حالة الحرب المستمرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وإحلال السلام في البلاد.

وأشارت موغيريني إلى أنه من المهم أن تشمل عملية السلام جميع الأطراف الفاعلة الأخرى من الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران وبلدان أسيا الوسطى وغيرها من البلدان.

وتجري مناقشة مسألة إطلاق حوار سلام مباشر بين القوى المتصارعة في أفغانستان على منصات مختلفة، من بينها موسكو، حيث عقد اجتماع حول أفغانستان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية.

وللمرة الأولى، شارك وفد من المكتب السياسي لطالبان بالعاصمة القطرية الدوحة في اجتماع دولي. كما شارك مجلس السلام الأعلى الأفغاني، الذي قدم نفسه وسيطا في الحوار بين الحكومة وطالبان.

ومن جهتها تجري السلطات الأمريكية مفاوضات مع ممثلين أفغان، وكانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن "تقدم كبير" في المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان.