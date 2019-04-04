البدء بإجراءات محاكمة زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو

أعلنت اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا، اليوم الخميس، عن بدئها بإجراءات محاكمة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد سحب الحصانة البرلمانية منه.

© Sputnik . Carlos Herrera فنزويلا تنتصر بمعركة... وقنبلة غوايدو مسألة وقت

وذكر رئيس لجنة القانون في الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان)، خوليو غارسيا سيربا، خلال إطلالة تلفزيونية أن إجراءات محاكمة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد انطلقت بعد رفع الحصانة البرلمانية منه.

وأشار سيربا إلى أن القضية تخضع لسيطرة المحكمة العليا والمدعي العام في فنزويلا.

وشدد سيربا على أن زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم خارجيا من الغرب والولايات المتحدة سيتعين عليه دفع ثمن كل ما فعله وسيتم محاكمته لأنه ارتكب خيانة للوطن".