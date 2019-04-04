أزمة جديدة... "النواب الأمريكي" يطلب إقرارات ترامب الضريبية

طالب رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي رتشارد نيل، بالحصول على إقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضريبية، لمدى 6 سنوات.

وكتب نيل، على "تويتر"، مساء الأربعاء 3 أبريل / نيسان، إنه قدم طلب رسميا، للحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب خلال الفترة بين عامي 2013 و2018، من تشارلز ريتيج، مفوض هيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب).

وأوضح النائب الأمريكي أن الهدف من طلبه هو التأكد من أن هيئة الإيرادات الداخلية تتبع سياستها في مراجعة الإقرارات الضريبية لجميع الرؤساء الحاليين ونواب الرؤساء، مشيرا إلى أن المعروف عن هذا البرنامج ليس كثيرا.

ويرفض ترامب الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة به، وهو ما دفع رتشارد نيل لمحاولة التأكد من خضوع إقرارات ترامب للتدقيق.

ويسيطر على مجلس النواب الأمريكي غالبية من الديمقراطيين، الذي يمثلون عقبة في طريق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقرارات، التي تتطلب موافقة المجلس عليها.