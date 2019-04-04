أزمة جديدة... "النواب الأمريكي" يطلب إقرارات ترامب الضريبية

وكتب نيل، على "تويتر"، مساء الأربعاء 3 أبريل / نيسان، إنه قدم طلب رسميا، للحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب خلال الفترة بين عامي 2013 و2018، من تشارلز ريتيج، مفوض هيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب).
As chairman of the @waysmeanscmte, I am formally requesting #POTUS’ #taxreturns. More here: https://t.co/XK1MVrIw6p https://t.co/uoxEOCRs4f— Rep. Richard Neal (@RepRichardNeal) April 3, 2019
وأوضح النائب الأمريكي أن الهدف من طلبه هو التأكد من أن هيئة الإيرادات الداخلية تتبع سياستها في مراجعة الإقرارات الضريبية لجميع الرؤساء الحاليين ونواب الرؤساء، مشيرا إلى أن المعروف عن هذا البرنامج ليس كثيرا.
ويرفض ترامب الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة به، وهو ما دفع رتشارد نيل لمحاولة التأكد من خضوع إقرارات ترامب للتدقيق.
Chairman @RepRichardNeal has sent a written request to @IRSnews formally requesting #POTUS’ #taxreturns. Details here: pic.twitter.com/fwcbG9qpBI— Ways & Means Committee (@WaysMeansCmte) April 3, 2019
ويسيطر على مجلس النواب الأمريكي غالبية من الديمقراطيين، الذي يمثلون عقبة في طريق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقرارات، التي تتطلب موافقة المجلس عليها.
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