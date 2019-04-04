بومبيو: واثق من إيجاد سبيل لحل الخلاف مع تركيا بشأن صفقة "إس 400" الروسية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل مناقشاتها مع تركيا، بشأن خططها لشراء النظام الدفاعي الصاروخي "إس 400" من روسيا.

وأشار بومبيو إلى أنه واثق من قدرة الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على إيجاد حل للمشكلة؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي:

هناك فرص عظيمة أمام الولايات المتحدة وتركيا للعمل معا عن كثب… أجريت مناقشة مطولة جيدة مع وزير الخارجية التركي في الأمس، وأنا واثق جدا من أننا سنجد طريقا للمضي قدما.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن اجتماع حلف الأطلسي بحث الحاجة لمغادرة القوات الروسية فنزويلا.

ومضى يقول إن المناقشات كانت جزءا من مناقشة أوسع نطاقا عن التدخلات العسكرية الروسية في الخارج.