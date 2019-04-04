إلهان عمر تتعرض للتهديد في لوس أنجلوس

كشف موقع إلكتروني أمريكي، مساء اليوم الخميس، النقاب عن تعرض النائبة المسلمة في الكونغرس، إلهان عمر، للتهديد.

وذكر الموقع الإلكتروني الأمريكي "ذا بلاست"، أن إلهان عمر تعرضت لتهديد، بغرض منعها من حضور مؤتمر في مدينة لوس أنجلوس، حول الحقوق المدنية الأمريكية للمسلمين.

© REUTERS / Eric Miller إلهان عمر تكشف معنى الحجاب بالنسبة لها

وحصل الموقع الإلكتروني على تسجيلات صوتية من محكمة أمريكية، توضح أن فندق "هيلتون" المخصص لانعقاد المؤتمر تلقى، في 19 مارس/ آذار الماضي، تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة، توعدت بنسف الفندق إذا تمت استضافة النائبة المسلمة إلهان عمر، والسماح لها بالتحدث.

وأورد الموقع الأمريكي أن السيدة المجهولة وصفت عمر بأنها تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي وعلى الفندق. في وقت تبحث شرطة لوس أنجلوس عن الشخصية التي أطلقت التهديد لإلهان عمر، عبر "المكالمة الهاتفية"، على أمل العثور على المشتبه به.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، فازت بعضوية مجلس النواب الأمريكي، سيدتان مسلمتان، هما إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل.