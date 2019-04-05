الخارجية الروسية: تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية يناقش الآن في مجلس الأمن الدولي

صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تجري الآن مناقشتها في مجلس الأمن الدولي.

برلين — سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين، على هامش المشاورات الروسية الألمانية في قضايا تخص الأمم المتحدة، في برلين: "تناقش المسألة بالفعل في مجلس الأمن الدولي الآن، فيما يتعلق بضرورة تمديد تفويض فريق خبراء اللجنة 1718، نحن نؤيد أن تعمل آلية مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل للوضع في شبه الجزيرة الكورية، في مصلحة نزع السلاح النووي".

هذا وفرض مجلس الأمن في عام 2017، استنادا إلى تقرير لجنة 1718، أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية في تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.

ويذكر أن اللجنة 1718 في الأمم المتحدة تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.