الولايات المتحدة تدرس بجدية الخيار العسكري في فنزويلا

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية في إحاطة إعلامية: "هذا الخيار ما زال قيد الدراسة وهو خيار جاد للغاية. بالطبع لا أحد يرغب في رؤيته لكن من الواضح أنه يتم النظر فيه بجدية".

في سياق متصل، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" التابعة للدولة في ضربة جديدة للحكومة.

وأضاف بكلمة في هيوستون أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على شركتين أخريين تنقلان النفط الفنزويلي إلى كوبا، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إحاطة إعلامية، في 28 يناير/ كانون الثاني الفائت: "سنعلن عن العقوبات، بما في ذلك ضد شركة بتروليوس دي فنزويلا، التابعة للحكومة".