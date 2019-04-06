مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأعمال القتالية في ليبيا مهددا بتقديم المسؤولين للعدالة

دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في ليبيا إلى إنهاء الأعمال القتالية في البلاد، فضلا عن تهديده بتقديم المسؤولين عن استمرار النزاع للعدالة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة كريستوف هويسجن الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل/ نيسان عقب نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية في بيان اتفق عليه: أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يعبرون عن قلقهم العميق إزاء النشاط العسكري بمدينة طرابلس الليبية، والتي وفقا لهم تقوض الاستقرار في ليبيا، فضلا عن آفاق الوساطة الدولية لتسوية سياسية شاملة في البلاد".

© REUTERS / REUTERS TV حفتر يحدد اللحظة التي قد تنتهي فيها العمليات العسكرية في ليبيا

وأضاف إن المجلس" دعا أيضا كل القوات إلى إنهاء التصعيد ووقف كل النشاط العسكري" مشيرا إلى ان الأعضاء شددوا على انه " لا يمكن حل هذا الصراع عسكريا"، وختم قائلا بأن "مجلس الأمن الدولي سيقدم كافة المسؤولين عن استمرار النزاع في ليبيا إلى العدالة ".

في سياق متصل، نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، سيطرة قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس الدولي القديم جنوب طرابلس.

وقال المسماري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "بالنسبة لمطار طرابلس لم يأتينا تأكيد من غرفة العمليات بعودة سيطرة مليشيات الوفاق على مطار طرابلس الدولي وعليه فنحن ننفي هذه المعلومات"، مؤكدا أنه "في حال وجود عكس ذلك لن نحرج في إعلان ذلك لوسائل الإعلام".