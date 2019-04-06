البيت الأبيض: المحادثات التجارية مع الصين "حققت تقدما"

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، بعد محادثات تجارية استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين صينيين بواشنطن إن المفاوضات "حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية"، ولكن "ما زال هناك قدر كبير من العمل" يتعين القيام به.

ونقلت رويترز بيانا لسارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت فيه إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين "سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا المعلقة".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أول أمس الخميس، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال أربعة أسابيع.

وقال ترامب أثناء اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي الذي يرأس وفد بلاده في أحدث جولة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن، إنه "اتفاقا للتجارة مع الصين بات قريبا جدا".

وأكد ترامب أنه سيعقد قمة مع نظيره الصيني في واشنطن في حال تم الوصول لاتفاق مع الصين، وتابع ليو أن: "حققا تقدما كبيرا في المفاوضات"، بينما أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تحتاج إلى الحل.