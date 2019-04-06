ظريف: تصريحات بومبيو ورئيسه متناقضة وتناسب الحدث

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأخيرة المتناقضة حول إيران.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر": "تغيير مفاجئ كبير، فيوما تدعي أمريكا أن إيران هي على وشك الانهیار، وفي اليوم الآخر تصفنا بأننا قوة عظمى تهدد الناتو".

وتابع "بومبيو ورئيسه يقدمون أي إدعاء متناقض يناسب الحدث الذي يتحدثون عنه، وفي المقابل فإن إيران تتصرف بمسؤولية وتسعى إلى السلام".

Flip-flop par excellence: one day US claims Iran on verge of collapse, the next we’re demonized as a "Great Power" that threatens NATO. @SecPompeo & his boss will make any contradictory claim that fits an occasion. In contrast, Iran is consistently responsible & peace-seeking. pic.twitter.com/iabgkxAoqG — Javad Zarif (@JZarif) April 5, 2019

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وفقا لما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين.