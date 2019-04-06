عمران خان: الهند تثير هستيريا الحرب

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، باللوم على حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند في "إثارة هستيريا الحرب" وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 خلال مواجهة بين البلدين في فبراير/ شباط.

وأضاف خان أن "الحقيقة هي السياسة الأفضل دائما".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن جميع مقاتلات إف-16 الباكستانية موجودة، مما يناقض ما قالته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وكتب عمران خان في تغريدة على تويتر: "الحقيقة تسود دوما، وهي السياسة الأفضل دائما".

وأضاف "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين أمريكيين دفاعيين أيضا أن الأسطول الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

وخاض البلدان النوويان معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بعد يوم من عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.

The truth always prevails and is always the best policy. BJP's attempt to win elections through whipping up war hysteria and false claims of downing a Pak F 16 has backfired with US Defence officials also confirming that no F16 was missing from Pakistan's fleet. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 6, 2019

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وتم أسر قائدها بعدما قفز من الطائرة على الجانب الباكستاني من الحدود، وأفرجت إسلام اباد لاحقا عن الطيار.

وقالت الهند إنها أسقطت أيضا طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعا من صاروخ قالت إن مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 أطلقته قبل سقوطها.

وقات "فورين بوليسي" في تقرير، أن اثنين من المسؤولين الدفاعيين الأمريكيين المطلعين مباشرة على الأمر قالا إن عسكريين أمريكيين أجروا إحصاء لمقاتلات إف-16 الباكستانية ووجدوا أنها غير ناقصة.

وإذا ثبتت صحة التقرير الأمريكي فإن ذلك سيوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.