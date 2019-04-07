نائب بولندي يطالب ألمانيا بدفع 900 مليار دولار تعويضات الحرب العالمية الثانية

طالب برلماني بولندي، اليوم الأحد، ألمانيا بدفع تعويضات متعلقة بالحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد أعلن عام 2018 أن قضية التعويضات من ألمانيا لا تزال مفتوحة.

وقال عضو البرلمان البولندي، يانوش زيفيتشاك، إنه على ألمانيا دفع مبلغ قدره 900 مليار دولار تعويضات خاصة بالحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة "بوليتيكا".

وأضاف "على ألمانيا تسديد ديون بولندا"، كما وصف تجاهل السلطات البولندية مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية على مدى ثلاثين سنة بالـ"عار".

كما ذكر النائب أن ألمانيا عليها تخصيص موارد مالية مناسبة لدفع التعويضات.

من جانب آخر، أكد السفير الألماني في بولندا رولف نيكل عام 2017، معلقا على قضية تعويضات الحرب العالمية الثانية، القضية مغلقة من الناحية القانونية والسياسية، لكن ألمانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية عن ما حدث أثناء الحرب.

وقال وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، عام 2018 لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية "بعد مرور 73 عاما على الحرب العالمية الثانية، ما زال الشعب البولندي يتحدث عن معاناته وخسائره. إنه جزء من هويتنا".

وغزت ألمانيا بولندا في 1 سبتمبر/ أيلول عام 1939، ردا على هجوم زائف على محطة الإذاعة الألمانية "سيندر غليويتز" في اليوم السابق، واحتلت ألمانيا بولندا خلال شهر تقريبا، ثم تم تحريرها من قبل الجيش السوفيتي في عام 1945.