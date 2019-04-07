قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد الجيش الأمريكي

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا إذا أدرجت واشنطن "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب.

ونقلت وكالة "فارس" عن جعفري، اليوم الأحد، قوله "إذا ارتكبت الولايات المتحدة مثل هذه الحماقة (إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية) فلن تنعم بالأمن والهدوء في منطقة غرب آسيا".

© AP Photo / Vahid Salemi الولايات المتحدة تعتزم إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وأضاف جعفري "إذا قام الأمريكيون بذلك وعرضوا أمننا القومي للخطر، فسنضع التدابير المضادة على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتأسس "الحرس الثوري الإيراني" (حرس الثورة الإسلامية) بعد ثورة نيسان /أبريل 1979 بأمر من من آية الله الخميني.

وتوكل إلى "الحرس الثوري" مسؤولية حماية نظام الجمهورية الإسلامي في الداخل والخارج، في حين يقوم الجيش بالدفاع عن الحدود الإيرانية، وعن النظام وفقا للدستور، ويتركز دور الحرس الثوري في حماية النظام الإسلامي ومنع التدخل الأجنبي بالإضافة إلى منع الانقلابات العسكرية أو "الحركات المنحرفة والمتطرفة".