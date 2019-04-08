بومبيو يقوم بجولة إلى كولومبيا وتشيلي وباراغواي وبيرو في فترة 11-15 أبريل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو، سيقوم بجولة إلى كولومبيا وتشيلي وباراغواي وبيرو في فترة 11 و15 نيسان/أبريل الحالي وسيبحث مع هذه الدول بشكل خاص فنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "وزير الخارجية بومبيو سيزور كولومبيا وتشيلي وباراغواي وبيرو في فترة 11- 15 نيسان/ أبريل".

وأشار البيان إلى أن الوزير سيزور في مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، مؤكدا أنه، "سيزور المنظمات التي تدعم اللاجئين الفنزويليين لتقييم التحديات التي ظهرت على ضوء إغلاق الحدود".

وتشهد توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبير من الدول الأوروبية.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وإيران شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.