لاتفيا تحيي ذكرى إسقاط طائرة عسكرية أمريكية

ووقع الحادث في الثامن من أبريل/نيسان من عام 1950، عندما كانت لاتفيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.

© AP Photo / U.S. Air Force, Msgt. Keith Reed إسقاط "إف-117" الأمريكية... نستميحكم عذرا لم نعرف أنها خفية

ودخلت طائرة قاذفة أمريكية من طراز "بي-24" أجواء لاتفيا في ذلك اليوم، منتهكة حرمة حدود اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

وتصدت لها طائرتان مقاتلتان اعتراضيتان تابعتان لسلاح الجو السوفيتي من طراز "لا-11". ورفض طاقم الطائرة الأمريكية الاستجابة لمطلب الهبوط وأطلق النار على إحدى المقاتلتين الاعتراضيتين، واضطرت المقاتلة السوفيتية الأخرى لإطلاق النار على الطائرة الأمريكية. وسقطت الطائرة الأمريكية في مياه بحر البلطيق في مكان قريب من الشاطئ.

وذكرت صحيفة "ديلفي" أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت بعد وقوع الحادث إنها طائرة خاصة وليست عسكرية. ثم اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها طائرة عسكرية قامت بمهمة التجسس.