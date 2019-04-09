عثر معها على جهاز سري... التحقيق مع سيدة اخترقت الأمن في منتجع ترامب

كشف ممثلو النيابة العامة الأمريكية أن السيدة الصينية التي تم القبض عليها إثر خرقها التدابير الأمنية في نادي ومنتجع "مار إيه لاغو" الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان بحوزتها جهاز يستخدم للكشف عن الكاميرات الخفية.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، كشف ممثلو النيابة أن الأشياء التي عثر عليها في غرفة السيدة الصينية، شملت كاشف إشارات وتسعة محركات أقراص USB وخمس شرائح SIM وهاتفا محمولا.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE لماذا استبدل ترامب مدير جهاز الأمن السري المسؤول عن حمايته

ونجحت جانغ في خرق التدابير الأمنية ودخول المنتجع لمدة قصيرة، قبل أن يعثر عليها وهي تحمل محرك أقراص USB يحتوي على برامج ضارة، وجوازي سفر صينيين، وأربعة هواتف محمولة.

ووجهت النيابة للسيدة الصينية، تهمة الكذب على الخدمة السرية، في حين يسيطر الغموض على ما كانت تخطط له.

ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالية، ما إذا جانغ جاسوسة أم لا.

يذكر أن جانغ دخلت الولايات المتحدة في 28 مارس/آذار، متجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية قادمة من مدينة شنغهاي الصينية، قبل الذهاب لمنتجع "مار إيه لاغو" في الثلاثين من الشهر ذاته.