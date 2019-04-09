نتنياهو ومنافسه يعلنان الفوز في الانتخابات

أعلن كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" رئيس الوزراء الحالي، ومنافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الفوز في الانتخابات البرلمانية للكنيست.

نقلت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان بنيامين نتنياهو، إعلانه فوز الكتلة اليمينية بقيادة حزبه "الليكود" الحاكم، بشكل واضح.

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجنرال بيني غانتس، قال من جانبه، إنه في طريقه لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية للكنيست، رقم 21، التي أجريت اليوم، الثلاثاء. وذلك في حالة من التناقش البين بينهما.

وأفادت القناة العبرية أن غانتس سيشكل الحكومة الجديدة في بلاده، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية للكنيست، وذلك بعد ظهور النتائج الأولية التي أبرزت فوز حزب "أزرق أبيض" بقيادة غانتس ب37 مقعدا، على حساب حزب "الليكود" الحاكم لنتنياهو ب33 مقعدا فقط.

وقال غانتس في كلمة أمام مؤيديه وداعميه من حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض):

نجحنا، والشعب الإسرائيلي قال كلمته، وشكرا لآلاف المؤيدين، ولقد أظهرت هذه الانتخابات نجاحنا الواضح.

ونشر يائر لابيد، أحد زعماء "أزرق أبيض" على صفحته الرسمية صورة لمؤيديه من الحزب.

עם ישראל אמר את דברו — ניצחנו! pic.twitter.com/eGaUcPv5hn — יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) April 9, 2019

فيما نشر رئيس الوزراء تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها:

إن الكتلة اليمينية بقيادة حزب "الليكود" فازت بشكل واضح.

ونقل الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك ثلاث نتائج أولية للانتخابات، أبرزها هو ما أوضح أن الفارق بين الحزبين هو مقعد واحد فقط، أي 37 لـ"أزرق أبيض"، و36 لـ"الليكود".

גוש הימין בהובלת הליכוד ניצח ניצחון מובהק. אני מודה לאזרחי ישראל על האמון. אתחיל בהרכבת ממשלה ימנית עם שותפינו הטבעיים כבר הלילה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ٩ أبريل ٢٠١٩

في حين أكد الموقع الاستخباراتي أن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو، يمكنها تشكيل ائتلاف بـ"64" مقعدا، مقابل "56" لكتلة اليسار، بقيادة الجنرال غانتس.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، أنه ما زال الوقت مبكراً لبدء استخلاص الدروس معربا عن فقدان الثقة في صناديق الاقتراع.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي:

ما يزال الوقت مبكراً لبدء استخلاص الدروس، و لا أثق في العينات — فقد الناس الثقة في صناديق الاقتراع.