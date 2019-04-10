إيران تدين مواقف السعودية والبحرين المؤيدة لقرار واشنطن ضد الحرس الثوري

أدانت طهران، اليوم الأربعاء، مواقف المملكة العربية السعودية والبحرين، المؤيدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية ضد "الحرس الثوري".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، أدان بشدة مواقف السعودية والبحرين المؤيدة للقرار الأمريكي، "واعتبر هذه المواقف الساذجة والحمقاء بأنها تناقض مبادئ عدم التدخل واحترام سيادة الدول".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".

ورحبت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة أجنبية إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله: "القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

وشدد المصدر على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها، أصدرت البحرين بيانا قالت فيه "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره".

وأضاف البيان إن البحرين "تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميلشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".