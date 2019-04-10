120 مشجعا مدججين بالأسلحة... أعمال شغب تسبق مباراة يوفنتوس وأياكس (فيديو وصور)

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن جماهير اليوفي كانت تحمل "أسلحة بيضاء" وأنواع أخرى من الأسلحة، وتم احتجازهم قبل دخولهم بتلك الأسلحة إلى ملعب أياكس "يوهان كرويف آرينا".
وقال سالفيني: "تم العثور على أسلحة خطيرة جدا يحملها مشجعو اليوفي، التي لا أصدق كيف يمكن أن يحملها مشجع يذهب إلى ملعب كرة قدم".
أحداث شغب قبل مواجهة أياكس ويوفنتوس 🚔#UCL 🏆pic.twitter.com/8Tzxg7uMAS— AS Arabia (@as_arabia) April 10, 2019
وتابع "كرة القدم جميلة، والرياضة جميلة، لكنها فقط تحتاج إلى أناس نظيفين يمتلكون أوجه نظيف لا يختلقون المشاكل، لذلك ينبغي على جميع مشجعي كرة القدم أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم".
- أحداث شغب قبل مباراة يوفنتوس مع أياكس في أمستردام© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
- أحداث شغب قبل مباراة يوفنتوس وأياكس في أمستردام© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
- أعمال شغب قبل مباراة يوفينتوس وأياكس في أمستردام© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
وكشفت الصحيفة البريطانية أن الجماهير الإيطالية كانوا يحملون السكاكين والمفكات والعصي ورذاذ الفلفل.
وعندما حاولت الشرطة الهولندية القبض عليهم استخدموا تلك الأسلحة ضدهم، ما جعل الشرطة تستخدم الخيول وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
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