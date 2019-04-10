120 مشجعا مدججين بالأسلحة... أعمال شغب تسبق مباراة يوفنتوس وأياكس (فيديو وصور)

اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق، مساء اليوم الأربعاء، قبل مواجهة يوفنتوس وفريق أياكس في العاصمة الهولندية أمستردام، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / SERGIO PEREZ يوفنتوس × أياكس (0-0)

واعتقلت الشرطة الهولندية 120 مشجعا إيطاليا لفريق يوفنتوس مدججين بالأسلحة، بعد اشتباكهم مع عدد من مشجعي أياكس في أمستردام، بحسب ما نشرته صحيفة "الصن" البريطانية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن جماهير اليوفي كانت تحمل "أسلحة بيضاء" وأنواع أخرى من الأسلحة، وتم احتجازهم قبل دخولهم بتلك الأسلحة إلى ملعب أياكس "يوهان كرويف آرينا".

وقال سالفيني: "تم العثور على أسلحة خطيرة جدا يحملها مشجعو اليوفي، التي لا أصدق كيف يمكن أن يحملها مشجع يذهب إلى ملعب كرة قدم".

أحداث شغب قبل مواجهة أياكس ويوفنتوس 🚔#UCL 🏆pic.twitter.com/8Tzxg7uMAS — AS Arabia (@as_arabia) April 10, 2019

وتابع "كرة القدم جميلة، والرياضة جميلة، لكنها فقط تحتاج إلى أناس نظيفين يمتلكون أوجه نظيف لا يختلقون المشاكل، لذلك ينبغي على جميع مشجعي كرة القدم أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

أحداث شغب قبل مباراة يوفنتوس مع أياكس في أمستردام © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

أحداث شغب قبل مباراة يوفنتوس وأياكس في أمستردام © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

أعمال شغب قبل مباراة يوفينتوس وأياكس في أمستردام © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW 1 / 3 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW أحداث شغب قبل مباراة يوفنتوس مع أياكس في أمستردام

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الجماهير الإيطالية كانوا يحملون السكاكين والمفكات والعصي ورذاذ الفلفل.

وعندما حاولت الشرطة الهولندية القبض عليهم استخدموا تلك الأسلحة ضدهم، ما جعل الشرطة تستخدم الخيول وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.