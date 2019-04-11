الخارجية الفرنسية تدعو للاستماع لصوت الشعب السوداني وتجنب العنف

تمنت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن يتم الاستماع لصوت الشعب السوداني وبأن تجري التطورات الجارية في السودان بشكل سلمي.

سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول في بيان رسمي: " فرنسا تتابع عن كثب تطور الوضع في السودان".

وتابعت، " نتمنى أن يتم الاستماع لصوت الشعب السوداني وأن تحدث التطورات الجارية من دون عنف".

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.