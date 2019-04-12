سقوط طائرة في ملعب غولف بإنجلترا

قالت الشرطة البريطانية إن طائرة فائقة الخفة سقطت، ليل الخميس، في ملعب غولف بساوثبورت في ميرسيسايد بشمال غرب إنجلترا مما أدى إلى مقتل شخص.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تعمل على تحديد هوية الضحية، حسبما ذكرت رويترز.

© AFP 2019 / Menahem Kahana تحطم طائرة إسرائيلية

وكانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية، التي أقلعت في 25 مارس/آذار من لندن إلى دوسلدورف الألمانية، قد هبطت عن طريق الخطأ في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا.

وتقع مدينة إدنبرة على بعد 844 كم من مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث أدرك الركاب الخطأ فقط عندما هبطت الطائرة في اسكتلندا، وفق موقع "بي بي سي".

وقال أحد ركاب الطائرة إن الطاقم طلب من الركاب رفع أيديهم إذا كانوا يريدون السفر إلى دوسلدورف الألمانية، وقام الجميع برفع أيديهم. وبعد مرور ساعتين توجهت الطائرة إلى ألمانيا وهبطت هناك في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون هناك في الساعة 08:40.