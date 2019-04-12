"ليوبارد" الألمانية لا يحسد عليها عند مواجهة "تي-72"

وحسب هذه المعلومات فإن دبابة "تي-72" السوفيتية الصنع تتقدم على دبابة "ليوبارد" الألمانية الحديثة في التحصن ضد القذائف الخارقة للدروع.

والمقصود بالدبابة السوفيتية الأكثر تحصنا هي دبابة "تي-72-إم1" التي صُنعت للجيش البولندي في زمن الاتحاد السوفيتي.

وقالت مجلة "نوفا تكنيكا فويسكوفا" إن خبراء بولنديين كشفوا أن هذه الدبابة تتفوق على دبابة "ليوبارد" الحديثة في التحصن ضد القذائف المضادة للدروع.

ولكي يرتفع مستوى حماية الدبابة الألمانية يجب إدخال تعديلات مكروهة وباهظة التكاليف عليها تشمل بتر أجزاء سفلية من جسم الدبابة.

وأشار الخبير ياروسلاف فولسكي إلى أن العسكريين الألمان تمكنوا من إخفاء المستوى المتدني لتدريع دبابات "ليوبارد".

ويصف خبراء أوروبيون حماية دبابة "ليوبارد" بأنها "كريهة"، مشددين على ضرورة تحسينها حتى تستطيع الدبابة الصمود خلال القتال الفعلي.