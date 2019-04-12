أكاديمي روسي: لن تكون هناك أية تغييرات في السودان لعدم تغيير الأشخاص في السلطة

أعلن رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، أنه ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات أيديولوجية، وأن المجلس ضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع.

© REUTERS / STRINGER قوات الدعم السريع في السودان تعلن عدم مشاركتها في المجلس العسكري الانتقالي

وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نحن غير طامعين في السلطة، ولم نأت بحلول والحلول تأتي من المحتجين ، ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".

يقول ألكساندر سافونوف، نائب عميد أكاديمية العمل والعلاقات الاجتماعية في موسكو في حديث لـ"سبوتنيك" بهذا الصدد، لن تكون هناك أية تغييرات في السودان لأن جميع الأشخاص أنفسهم ظلوا في السلطة، وبالتالي هناك سلطة فاسدة جدا. وثانيا، سيكون سيناريو الاستيلاء على السلطة هو نفسه كما كان قبل 25 عاما: يخرج الجيش، ويتحدث عن بعض الشعارات، لا أكثر ولا أقل وينتهي الأمر. كل شيء يحدث كما هو الحال دائما: حيث لا يعيش الكثير من الناس بشكل جيد، في حين يعاني الكثيريون من أبناء الشعب السوداني. سيستمر الناس في الصمود بعض الوقت، لكن الوضع صعب للغاية. أعتقد أنه في النهاية سيتعين عليهم القيام بشيء ما.

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.