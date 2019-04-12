الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ردية على تهديدات ترامب

وضعت المفوضية الأوروبية، قائمة بواردات أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو، حيث قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، وفقا لدبلوماسيين، بعد نزاع بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات‭‭‭‭‬‬.