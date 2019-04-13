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11:05 13 أبريل/ نيسان 2019
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    دونالد ترامب مع كيم جونغ أون

    هل تعقد قمة ثالثة بين كيم جونغ أون وترامب

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
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    ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مستعد لعقد لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شرط أن تأتي واشنطن إلى طاولة المفاوضات "بالموقف السليم".

    وقال كيم أيضا إنه سينتظر حتى نهاية السنة "لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا" بشأن اجتماع جديد، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

    دونالد ترامب
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ترامب : علاقاتنا جيدة مع كيم جونغ أون
    وكانت القمة بين كيم وترامب اصطدمت بمطلب النظام الكوري الشمالي، رفع العقوبات عن بيونغ يانغ. وقال الرئيس الأمريكي إن بيونغ يانغ طالبت برفع كل العقوبات المفروضة عليها، بسبب برنامجيها، النووي والبالستي.

    وأكدت بيونغ يانغ من جهتها، أنها لم تطلب أكثر من رفع "جزئي" للعقوبات.

    ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون، قوله أمام المجلس الأعلى للشعب، برلمان كوريا الشمالية الجمعة "نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم، ووفق شروط مقبولة من الطرفين".

    وأكد كيم أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي "قوية" ويمكنهما "تبادل الرسائل" عندما يرغبان. مضيفا "سننتظر بصبر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا".

    وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى، في يونيو/ حزيران 2018 في سنغافورة، حيث وقعا إعلانا غامضا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واختتمت القمة الثانية في هانوي، بدون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.

    وتحدث ترامب الخميس عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون". وأضاف ترامب "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

    وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي السبت، إن "حكومتنا ستفعل ما بوسعها لإبقاء الاندفاع الحالي باتجاه الحوار".

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    لقاء ترامب مع كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أمريكا, كيم جون أون, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا
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