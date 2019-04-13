نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: نفخر بأن ينعتنا ترامب بالإرهاب

وذكر العميد سلامي، في تصريح أدلى به اليوم السبت على هامش تدشين مستشفى "شهداء القوة البحرية للحرس الثوري" الميداني في منطقة دشت آزادكان المنكوبة بالسيول بمحافظة خوزستان: "إننا نفخر بأن ينعتنا شخص مثل ترامب بالإرهاب"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
نائب قائد #الحرس _الثوري: نفخر بان ينعتنا #ترامب بالارهاب https://t.co/8wx8N5llbZ pic.twitter.com/oxGrMmxgWa— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) April 13, 2019
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".
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