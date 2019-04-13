نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: نفخر بأن ينعتنا ترامب بالإرهاب

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إن قواته تفخر بأن ينعتها شخص مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإرهاب.

وذكر العميد سلامي، في تصريح أدلى به اليوم السبت على هامش تدشين مستشفى "شهداء القوة البحرية للحرس الثوري" الميداني في منطقة دشت آزادكان المنكوبة بالسيول بمحافظة خوزستان: "إننا نفخر بأن ينعتنا شخص مثل ترامب بالإرهاب"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".