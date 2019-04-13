خلفا لقاسمي...تعيين عباس موسوي متحدثا باسم الخارجية الإيرانية

عين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيد عباس موسوي متحدثا باسم الوزارة ورئيسا جديدا لمرکز الدبلوماسیة العامة والقسم الإعلامي خلفا لبهرام قاسمي الذي عين سفيرا للجمهورية الإسلامية في فرنسا.

طهران- سبوتنيك. وكان موسوي مديرا عاما لشؤون الإعلام في الخارجية الإيرانية، وهو المتحدث الحادي عشر الذي يشغل منصب المتحدث في الخارجية الإيرانية.

وعمل موسوي دبلوماسيا في قنصلية بلاده في مدينة هونغ كونغ في الصين الشعبية، وفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هولندا.

© Sputnik . تعيين بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا

وسيتولى قاسمي سفيرا لبلاده في باريس، بعدما شغل منصب المتحدث باسم الخارجية لثلاث سنوات، كان تولى قبلها منصب سفير إيران لدى كل من أيرلندا، وإسبانيا وإيطاليا، ورئيس الدائرة السياسية الثانية، والمدير العام لدائرة شؤون غرب أوروبا، وكذلك مساعد رئیس مركز البحوث الدولية التابع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الوزارة.

وتجري مراسم التوديع والاستقبال للمتحدث باسم الخارجية الجديد ومساعد وزير الخارجية في الشؤون البرلمانية غدا الأحد، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأن ظريف أصدر أيضا قرارا يقضي بتعيين حسين جابري أنصاري، مساعدا لوزير الخارجية للشؤون البرلمانية، بينما كان أنصاري يشغل منصب كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

وكان جابري أنصاري ترأس وفد طهران إلى المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخية أستانا، والتي تجري تحت إشراف الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، روسيا، وإيران، وتركيا.

كما تسلم أنصاري العديد من المهام أبرزها سفيرا لإيران في ليبيا ومتحدثا باسم وزارة الخارجية.

ويبقى منصب كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة شاغرا، بعد تولي جابري أنصاري منصبه الجديد.