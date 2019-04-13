بعد فشل الأولى... إسرائيل تخطط لإطلاق رحلة ثانية إلى القمر

وحسب "رويترز" قال الملياردير بقطاع التكنولوجيا موريس كان رئيس "سبيس آي.إل" في تصريح لقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية "فكرت جيدا فيما حدث، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحصلت على كل التشجيع والدعم من الناس في كل أنحاء العالم، وأعلن الليلة عن مشروع جديد وهو بيريشيت 2".
وتكلفت المهمة الأولى نحو مئة مليون دولار معظمها من مانحين أفراد مثل كان. وقال كان خلال المقابلة إن الحكومة الإسرائيلية ساهمت بنحو ثلاثة ملايين دولار.
Space nerds! Watch the live feed as SpaceIL attempts to land a private spacecraft on the moon--should be landing in about 24 minutes!https://t.co/Xavhz6Pgit— Brian Fitzpatrick (@therealfitz) April 11, 2019
h/t @lorengrush
More info here: https://t.co/HxI76azuVf
وأضاف أن مانحين أفرادا تعهدوا بالمساهمة في المشروع الجديد لكنه أضاف أنه ينبغي جمع أموال من الجمهور "من أجل مشروع شعب إسرائيل".
وقال "لن نعتمد على الدعم الحكومي".
وقالت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في بيان إنه يسعدها أن تكون جزءا من مهمة أخرى للفضاء بالتعاون مع "سبيس آي.إل" تحت قيادة كان.
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