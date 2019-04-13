بعد فشل الأولى... إسرائيل تخطط لإطلاق رحلة ثانية إلى القمر

قالت شركة الفضاء التي نظمت الرحلة الإسرائيلية الأولى للقمر التي باءت بالفشل إنها ستسعى إلى إطلاق مهمة ثانية بأموال من مانحين أفراد ومن الجمهور.

© REUTERS / HANDOUT قبل تحطمها على سطح القمر... الصورة الأخيرة التي أرسلتها مركبة إسرائيل الفضائية

وتحطمت مركبة الفضاء الإسرائيلية غير المأهولة "بيريشيت" التي صنعتها شركة "سبيس آي.إل" التي لا تهدف للربح، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة، في المرحلة الأخيرة للهبوط يوم الخميس، لتتبدد آمال إسرائيل في أن تصبح رابع بلد ينظم عملية هبوط محكومة على سطح القمر.

وحسب "رويترز" قال الملياردير بقطاع التكنولوجيا موريس كان رئيس "سبيس آي.إل" في تصريح لقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية "فكرت جيدا فيما حدث، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحصلت على كل التشجيع والدعم من الناس في كل أنحاء العالم، وأعلن الليلة عن مشروع جديد وهو بيريشيت 2".

وتكلفت المهمة الأولى نحو مئة مليون دولار معظمها من مانحين أفراد مثل كان. وقال كان خلال المقابلة إن الحكومة الإسرائيلية ساهمت بنحو ثلاثة ملايين دولار.

Space nerds! Watch the live feed as SpaceIL attempts to land a private spacecraft on the moon--should be landing in about 24 minutes!https://t.co/Xavhz6Pgit



h/t @lorengrush



More info here: https://t.co/HxI76azuVf — Brian Fitzpatrick (@therealfitz) April 11, 2019

وأضاف أن مانحين أفرادا تعهدوا بالمساهمة في المشروع الجديد لكنه أضاف أنه ينبغي جمع أموال من الجمهور "من أجل مشروع شعب إسرائيل".

وقال "لن نعتمد على الدعم الحكومي".

وقالت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في بيان إنه يسعدها أن تكون جزءا من مهمة أخرى للفضاء بالتعاون مع "سبيس آي.إل" تحت قيادة كان.