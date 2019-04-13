"فيسبوك" تعلن: راتب زوكربيرغ دولار واحد وتأمينه 20 مليون

أظهرت بيانات نشرتها "فيسبوك" أمس الجمعة أنه على الرغم من أن مالك الشركة مارك زوكربيرغ كان يحصل على راتب أساسي قدره دولار واحد فقط على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه كلف الشركة نحو 22.6 مليون دولار أمريكي، كان نصفها تقريبًا مخصصًا لأمنه الشخصي.

وبحسب " البوابة العربية للأخبار التقنية " فإن تقريرا تنظيميا نُشر كشف أن التعويض المالي الذي حصل عليه مؤسس شركة "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، لعام 2018 قد زاد بأكثر من الضعف إلى نحو 22.6 مليون دولار أمريكي.

وأظهر التقرير التنظيمي أيضًا أن مديرة العمليات شيريل ساندبرغ حصلت على 23.7 مليون دولار في عام 2018 مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الماضي. وكان نحو 2.6 مليون دولار من التعويضات التي حصل عليها زوكربيرغ تعويضًا عن السفر الشخصي على متن طائرة خاصة، أما باقي المبلغ فهو مرتبط بتكاليف الأمن الشخصي.

ويُشار إلى أن الكشف عن تلك البيانات جاء بعد نحو شهر من نشر تقرير إخباري أفاد بأن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يملك ممرًا سريًا للهروب تحت قاعة المؤتمرات في مقر الشركة، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرك أنه أصبح؛ بسبب شركته، يواجه خطر التعرض للكثير من الكارهين.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أن زوكربيرغ كان لا يدرك أهمية الحماية، ويصر على التجوال وحده في بادئ الأمر، وذلك مطلع العقد الحالي، إذ كان يقرر من تلقاء نفسه الخروج من المكتب، أو الذهاب لممارسة رياضة العدو، أو إلى الحانة، تاركًا موظفيه الأمنيين يهرعون ليؤدوا مهمة حمايته.

ونقل التقرير عن موظفي فيسبوك أن فريق الحماية يتكون من 70 شخصًا بقيادة العميل السابق في الخدمة السرية الأمريكية، جيل ليفنز جونز. وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافقت إدارة فيسبوك على تخصيص 10 ملايين دولار لحماية زوكربيرغ وعائلته، لمدة عام.