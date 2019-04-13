"فيسبوك" تعلن: راتب زوكربيرغ دولار واحد وتأمينه 20 مليون

وأظهر التقرير التنظيمي أيضًا أن مديرة العمليات شيريل ساندبرغ حصلت على 23.7 مليون دولار في عام 2018 مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الماضي. وكان نحو 2.6 مليون دولار من التعويضات التي حصل عليها زوكربيرغ تعويضًا عن السفر الشخصي على متن طائرة خاصة، أما باقي المبلغ فهو مرتبط بتكاليف الأمن الشخصي.
ويُشار إلى أن الكشف عن تلك البيانات جاء بعد نحو شهر من نشر تقرير إخباري أفاد بأن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يملك ممرًا سريًا للهروب تحت قاعة المؤتمرات في مقر الشركة، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرك أنه أصبح؛ بسبب شركته، يواجه خطر التعرض للكثير من الكارهين.
وذكر التقرير، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أن زوكربيرغ كان لا يدرك أهمية الحماية، ويصر على التجوال وحده في بادئ الأمر، وذلك مطلع العقد الحالي، إذ كان يقرر من تلقاء نفسه الخروج من المكتب، أو الذهاب لممارسة رياضة العدو، أو إلى الحانة، تاركًا موظفيه الأمنيين يهرعون ليؤدوا مهمة حمايته.
ونقل التقرير عن موظفي فيسبوك أن فريق الحماية يتكون من 70 شخصًا بقيادة العميل السابق في الخدمة السرية الأمريكية، جيل ليفنز جونز. وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافقت إدارة فيسبوك على تخصيص 10 ملايين دولار لحماية زوكربيرغ وعائلته، لمدة عام.
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