سلطات لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

لوهانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 4 مرات باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم، وأسلحة مركبة على عربات مدرعة ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.
وكانت السلطات الأوكرانية، قد بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
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