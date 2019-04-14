بعد تسليم أسانج للندن...الإكوادور تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية

أعلنت الإكوادور التي سلّمت الصحفي الأسترالي جوليان أسانج للشرطة البريطانية الخميس الماضي، أنها تعرضت السبت لهجمات إلكترونية لم تؤثر على مواقعها الحكومية.

وقالت وزيرة داخلية الإكوادور ماريا باولا رومو: "نجحنا في اعتراض رسالة إلكترونية لإحدى المؤسسات وقرصنة صفحة إحدى البلديات".

© REUTERS / Henry Nicholls ما سر الكتاب الذي احتفظ به أسانج حتى النهاية

وأضافت: "رغم شن هذه الهجمات في الأيام الأخيرة، لم يتعرض أي موقع للحكومة أو القطاع الخاص للاختراق"، بحسب وكالة فرانس برس

وكانت شرطة لندن، قد ألقت الخميس الماضي، القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.