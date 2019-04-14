اصطدام طائرتين عند بوابة الوصول لقمة العالم (صور)

قال مسؤول في مطار في نيبال إن طائرة صغيرة تابعة لشركة طيران خاصة اصطدمت بطائرة هليكوبتر متوقفة في أرض المطار، اليوم الأحد، لدى استعدادها للإقلاع في منطقة جبلية قرب جبل إيفرست مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم مساعد طيار.

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واصطدمت الطائرة، وهي من طراز توين أوتر، بطائرة هليكوبتر في مطار تنزينج هيلاري الواقع في لوكلا والمعروف عالميا بأنه بوابة الوصول لأعلى قمة جبلية في العالم والذي يبعد 125 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة كاتمندو.

ولم تكن الطائرة التابعة لشركة ساميت إير تقل أي ركاب لدى محاولتها الإقلاع مما يعد واحدا من أخطر المطارات في العالم بسبب قصر المدرج وإحاطة الجبال بالموقع.

وقال مسؤولون إن سبب الحادث لم يعرف بعد.

اصطدام طائرتين في نيبال © REUTERS / HANDOUT

اصطدام طائرتين في نيبال © REUTERS / HANDOUT

اصطدام طائرتين في نيبال © REUTERS / HANDOUT

اصطدام طائرتين في نيبال © REUTERS / HANDOUT 1 / 4 © REUTERS / HANDOUT اصطدام طائرتين في نيبال

وقال براتاب بابو تيواري المسؤول في المطار لـ"رويترز": "لقي شخصان حتفهما على الفور فيما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في كاتمندو".

وكان اثنان من حراس الأمن اللذين كانا قرب طائرة الهليكوبتر من بين القتلى فيما كان الطيار من بين ثلاثة آخرين أصيبوا.