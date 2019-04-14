اصطدام طائرتين عند بوابة الوصول لقمة العالم (صور)

ولم تكن الطائرة التابعة لشركة ساميت إير تقل أي ركاب لدى محاولتها الإقلاع مما يعد واحدا من أخطر المطارات في العالم بسبب قصر المدرج وإحاطة الجبال بالموقع.
وقال مسؤولون إن سبب الحادث لم يعرف بعد.
- اصطدام طائرتين في نيبال© REUTERS / HANDOUT
- اصطدام طائرتين في نيبال© REUTERS / HANDOUT
- اصطدام طائرتين في نيبال© REUTERS / HANDOUT
- اصطدام طائرتين في نيبال© REUTERS / HANDOUT
وقال براتاب بابو تيواري المسؤول في المطار لـ"رويترز": "لقي شخصان حتفهما على الفور فيما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في كاتمندو".
وكان اثنان من حراس الأمن اللذين كانا قرب طائرة الهليكوبتر من بين القتلى فيما كان الطيار من بين ثلاثة آخرين أصيبوا.
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