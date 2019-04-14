بيسكوف: نرحب بالموقف القوي والصارم الذي اتخذة الرئيس أردوغان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يرحب بموقف أنقرة الثابت بشأن "إس-400"، على الرغم من ضغوط واشنطن.

قال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو كرملين بوتين": "من حيث المبدأ، يمكنك حساب البلدان القادرة على التصرف بشكل سيادي ومستقل على أصابع اليد، وروسيا وتركيا تنتمي إلى فئة هذه الدول، الضغوط غير مسبوقة، ونحن نرحب بالموقف القوي والصارم بما فيه الكفاية الذي اتخذة الرئيس أردوغان".

ووفقا لبيسكوف "مسار العمل هذا فقط يسمح ببناء الحوار بشكل حر وسيادي".

وكان الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان قد صرح، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" يمكن أن تستلمها تركيا قبل يوليو/تموز.

وأضاف أردوغان بأن هذه الخطوة اتخذت من أجل سلامة الأمن القومي لتركيا، وليست موجهة ضد أي دول ثالثة، ولا أحد يملك الحق في إدلاء رأيه بهذا الشأن

يذكر بأن تركيا كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة بأنها لن تتخلى عن صفقة شراء المنظومة الروسية وبأن الدفعة الأولى منها ستصل البلاد هذا العام، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الامريكية بأن ذلك لا يتوافق مع معايير "الناتو" وهددت بإمكانية تأخير أو إلغاء صفقة بيع مقاتلات"F-35" لتركيا.