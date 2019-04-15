بعد تغريدة لترامب... نائبة أمريكية مسلمة تتعرض لتهديدات بالقتل ورئيسة النواب تطلب تدخل الشرطة

أعلنت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر أنها تتعرض لتهديدات متزايدة بالقتل بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر".

واتهمت إلهان عمر، في بيان أمس الأحد، الرئيس الأمريكي بأنه يشجع عنف اليمين المتطرف، وقالت إنه "منذ تغريدة الرئيس الجمعة الماضية، تعرضت لزيادة في التهديدات المباشرة على حياتي، والكثير من التهديدات تشير إلى الفيديو الذي نشره الرئيس عبر تغريدة".

New Rep. Ilhan Omar statement: "Since the President’s tweet Friday evening, I have experienced an increase in direct threats on my life—many directly referencing or replying to the President’s video.” pic.twitter.com/j9ajDLefYz — Amanda Terkel (@aterkel) April 15, 2019

ووجهت إلهان عمر الشكر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات الأمن المختلفة على تحقيقاتهم في التهديدات.

البيت الأبيض يعلق

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، أن يكون ترامب يشجع على العنف، ردا على الاتهامات الموجهة لترامب.

وكان ترامب نشر، الجمعة الماضية، فيديو فيه جزء من كلمة للنائب المسلمة إلهان عمر مع مشاهد من هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، معلقا بقوله: "لن ننسى أبدا" عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي الفيديو المنشور على حساب ترامب، كانت إلهان عمر تتحدث في مؤتمر لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، حيث قالت: "لقد عشنا لفترة طويلة جدا في عدم راحة من من كوننا مواطنين من الدرجة الثانية، وبصراحة، لقد سئمت من ذلك، ويجب أن يتعب كل مسلم في هذا البلد من ذلك".

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

وأضافت أن "كير تأسس بعد 11 سبتمبر لأنهم أدركوا أن بعض الناس فعلوا شيئا وأننا جميعا بدأنا نفقد إمكانية الوصول إلى الحريات المدنية". جدير بالذكر أن كير تأسس في عام 1994 قبل حوالي 7 سنوات من هجمات 11 سبتمبر.

طلب إلى االشرطة لضمان سلامة النائبة

من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها طلبت من شرطة الكونغرس إجراء تقييم أمني لضمان سلامة النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بعد نشر الرئيس الأمريكي تغريدته.

وأشارت بيلوسي —في تصريح- إلى أنها (بعد تغريدة الرئيس) تحدثت مع مسئولي شرطة الكونغرس في هذا الشأن وطلبت العمل على سلامة النائبة وأفراد عائلتها والعاملين معها لافتة إلى أن الشرطة ستبحث التهديدات المحتمل أن تواجهها النائبة.

.@realDonaldTrump’s dangerous video must be taken down. I have spoken with the Sergeant-at-Arms to ensure that Capitol Police are conducting a security assessment to safeguard Rep. @Ilhan Omar, her family & her staff. They will continue to monitor & address the threats she faces. pic.twitter.com/Grb9c8S18d — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 14, 2019

كان ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترامب وقالوا إنه يحرض على العنصرية والعنف تجاه النائبة بالتسجيل المصور.