لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية: مثلي الجنس منافس لترامب (صور وفيديو)

تحول بيت باتيغيغ البالغ من العمر 37 سنة خلال أسابيع قليلة إلى نجم الحزب الديمقراطي الأمريكي، حيث قدم ترشحه للرئاسة أمس الأحد لانتخابات 2020 المقبلة مما يجعله منافسا قويا قادرا على التغلب على ترامب.

ويشغل باتيغيغ منصب عمدة مدينة إنديانا وقد شغل منصب العمدة لأول مرة عام 2012 عندما كان عمره 29 عاما فقط.

This is why so many great people I met today came from all over to South Bend — from Michigan, St. Louis, North Carolina, Indy, Oklahoma, and beyond. This is why I traveled from Seattle to be here. Thank you @PeteButtigieg and @Chas10Buttigieg. Today is the start of a new chapter pic.twitter.com/apcb1i83B1 — Will Rumford (@rrforwr) April 15, 2019

حيث أشار باتيغيغ، أن خدمته كعمدة لكل هذه السنوات منحته خبرة أكبر بكثير مما التي لدى الرئيس الحالي ترامب خلال عمله في مكتبه والبالغ من العمر 72 عاما.

I am starting to really like this Pete Buttigieg guy. pic.twitter.com/ftT9H4jmrt — Betty (@BetelhemDemiss2) April 15, 2019

وقال باتيغيغ أمام الآلاف من المؤيدين خلال إعلانه عن ترشحه بالانتخابات "هذه المرة، الأمر لا يتعلق فقط بالفوز في الانتخابات، الأمر يتعلق بالفوز بعصر، ولا يتعلق الأمر فقط بالسنوات الأربع التالية، بل يتعلق بإعداد بلدنا لحياة أفضل في عام 2030، وفي عام 2040 وفي عام 2054،عندما أصبح إن قدر الله، في نفس عمر رئيسنا الحالي".

كما أن باتيغيغ أول مرشح رئاسي مثلي الجنسية ورجل متدين يعتنق الديانة المسيحية، وهو متزوج من رجل اسمه تشاستن.

Harvey Milk and Edie Windsor are smiling down on @PeteButtigieg today. #PeteForAmerica pic.twitter.com/tDYZ03UeZr — Peter Fox (@thatpeterfox) April 14, 2019

ويعتبر باتيغيغ أن كونه مثلي ليس من اختياره، وقد واجه انتقادات من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بسبب توجهه الجنسي، ورد عليه باتيغيغ: إن كانت لديك مشكلة مع من أكون فمشكلتك ليست معي بل مع خالقي.

وقال باتيغيغ عن ترشحه للرئاسة: "إنني أدرك مدى جرأة هذا القرار، لكننا نعيش في زمن يجبرنا على التصرف".

Here are my four favorite photos from @PeteButtigieg's rally to officially announce his candidacy for President of the United States. It wasn't easy getting around the crowd for these angles. #PeteAnnounces #PeteButtigieg2020 pic.twitter.com/38JDZcl793 — Robert Franklin (@TheRobFranklin) April 14, 2019

وأضاف، لقد حان الوقت للتخلي عن سياسة الماضي والاتجاه إلى شيء مختلف تماما.

ثم خدم باتيغيغ في أفغانستان وهو ضابط بحري متقاعد، وفي حال انتخابه سيكون أصغر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدث باتيغيغ خلال إعلانه عن ترشحه، ضد ارتفاع مستوى العنصرية وحرمان الناخبين من حقوقهم في التصويت، والغش في الحملات الانتخابية وتأثير أموال الشركات على الحملات الانتخابية، وهو يقف إلى جانب التنوع والتقدمية بجميع أشكالها وتأمين الرعاية الصحية لكل أمريكي والمساواة بين المرأة والرجل والعمل المنظم.

ولدى باتيغيغ مواهب كثيرة، حيث أنه يلعب على البيانو والهارمونيكا والغيتار كما أنه يتكلم سبعة لغات منها الإسبانية، والإيطالية، والمالطية، والعربية، والداري، والفرنسية واللغة النرويجية وقد تعلمها فقط لقراءة كتاب لم يكن مترجما بعد إلى اللغة الإنجليزية.