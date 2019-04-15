روسيا وكوريا الجنوبية تؤكدان سعيهما لحل المشاكل من خلال الحوار

أكد النائب الأول لوزير الخارجية الروسية، فلاديمير تيتوف، ونظيره الكوري الجنوبي، تشو هيونغ، اليوم الإثنين، سعي البلدين المتبادل لحل المشاكل من خلال الحوار، ومواصلة المشاورات بهذه الصيغة، بين الجانبين، في عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. وذكر بيان الخارجية الروسية أنه خلال الجلسة السابعة للحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية، "تمت مناقشة قضايا الساعة المدرجة في أجندة الأعمال الثنائية، بما في ذلك وزيادة التعاون في المجالات العملية وتعزيز التفاعل في السياسة الخارجية. وأشار الجانبان إلى الديناميات العالية للحوار السياسي، وتقارب عدد من النهج المبدئية [بين الدولتين] حيال العديد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

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وتمت مناقشة الأحداث في إطار الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين بلدينا، التي يتم الاحتفال بها هذا العام".

وأضافت الخارجية: "تم تبادل للآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا، وكذلك المشاكل الدولية والإقليمية الرئيسية الأخرى. وتم التأكيد على رغبة متبادلة لحل المشاكل القائمة بالوسائل السياسية — الدبلوماسية، من خلال الحوار بين جميع الدول المعنية".

وأكدت الوزارة في بيانها، على أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات بهذه الصيغة في عام 2020.