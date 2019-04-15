ماذا فعلت إيفانكا ترامب عند زيارتها لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة (صور)

قدمت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعازيها في ضحايا حادث تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية الشهر الماضي، وذلك أثناء زيارة لها إلى أديس أبابا.

واجتمعت ترامب مع الزعماء الدينيين، ووضعت إكليلا من الزهور في كاتدرائية الثالوث المقدس، حدادا على 157 شخصا توفوا في الحادث.

وشاركت إيفانكا ترامب، صورا من حدادها على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

Today, @USAIDMarkGreen, @DBohigian, and I visited Holy Trinity Church in Addis Ababa to pay our respects and honor the memory of the lives lost in the tragic Ethiopian Airlines crash. My heartfelt sympathies to all the victims’ families and loved ones. pic.twitter.com/dbz6kjlza2 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 15, 2019

ووصلت إيفانكا ترامب، أمس الأحد، إلى أديس أبابا، كجزء من جولتها التي استغرقت 4 أيام إلى أفريقيا، ضمن برنامج الترويج لمبادرة ترعاها الحكومة الأمريكية التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في وظائف مختلفة.

وناقشت السيدة إيفانكا مع الجهات المعنية وزعماء الدين في هذه القضية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST تحمل بشرى لـ50 مليون امرأة... إيفانكا ترامب في دولتين أفريقيتين

وكانت طائرة إثيوبية، تحطمت في شهر مارس/ آذار، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا. وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".